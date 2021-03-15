Бийск: Алтайский край показал неплохой уровень школьного образования среди регионов

0

Рособрнадзор опубликовал результаты рейтинга регионов по качеству школьного образования.

Рособрнадзор представил первый региональный рейтинг качества общего образования в РФ. Согласно подсчетам ведомства, качественнее всего школьников обучают в Санкт-Петербурге и Москве. В отстающих — Ингушетия, Чечня и Дагестан. В Рособрнадзоре надеются, что рейтинг поможет властям субъектов федерации провести работу над ошибками.

Регионы оценивали по 12 критериям, разделенным на три группы:

результаты обучения школьников (уровень подготовки, образовательное равенство, функциональная грамотность);

практико-ориентированность школьного образования (использование лабораторного оборудования, компьютеров, число поступивших в организации СПО и вузы региона);

управление системой школьного образования (объективность оценочных процедур, эффективность механизмов управления качеством образования, эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-2019 и аналитика и интерпретация результатов ГИА).

По сводному баллу Алтайский край занял 23-е место с результатом 60. Наравне с ним Новогородская область – 60, рядом Татарстан – 60,9. (Для сравнения: первые места заняли Санкт-Петербург – 92,1, Москва – 92, Ленинградская область – 77,1, Калининградская область – 76,5, последние строчки: Чечня – 13,7, Дагестан – 10,6, Ингушетия – 7,8).

По показателю «результаты обучения школьников» Алтайский край набрал немного – 30,1 балл. Успешнее оказалась «практикоориентированность школьного образования – 71,7. Еще лучше результат в «управлении системой школьного образования» – 78,3.

Лидером по качеству образования в Сибири стала Томская область, она находится на 21 месте, набрав 61,8 балла.

Интересно, что Алтайский край обогнал Новосибирскую область – она набрала 56,6 балла, еще меньше – Кемеровская область с результатом 49,7, Республика Алтай набрала и того меньше – 34,8 балла.

Весенние каникулы у школьников Алтайского края начнутся с 22 марта

09:15, 14.03.2021 480

Бийский рабочий