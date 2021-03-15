Бийск: Алтай попал в список регионов с наибольшим ростом преступности

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Рейтинг возглавил Севастополь, там преступность на 100 тыс. населения выросла на 44%.

Лидером среди регионов по росту преступности в 2020 году стал Севастополь, следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

По оценкам ведомства, в прошлом году в регионе преступность выросла по сравнению с 2019 годом на 44% (прирост на 100 тыс. населения). Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург, где рост преступности составил 26%, и третье — Ленинградская область (12,8%).

Также в пятерку лидеров вошли Республика Алтай (11,6%) и Костромская область (10,4%). Помимо этого в двух областях — Калужской и Псковской — прирост составил более 10%.

В Алтайском крае за год преступность выросла на 5,3%. Всего было зафиксировано 32092 преступления.

При этом в 35 субъектах криминогенная обстановка улучшилась и преступность снизилась. Среди регионов-лидеров по этому показателю Чечня (минус 16,9%), Северная Осетия — Алания (минус 15%) и Адыгея (минус 12,4%).

Кроме того, по данным МВД, в 2020 году в России было зарегистрировано на 1% больше преступлений, чем в предыдущем. Доля тяжких и особо тяжких преступлений в прошлом году выросла с 24,4 до 27,6%.

В начале недели Генпрокуратура назвала регионы, где в 2020 году было выявлено больше всего случаев взяточничества. Возглавила рейтинг Москва, также в числе лидеров оказались Татарстан, Ставропольский край и Московская область.

Меньше всего взяток зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Хакасии, Тыве, Мурманской и Костромской областях, Ингушетии, Магаданской области.

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14:41, 12.03.2021 439

Бийский рабочий