Бийск: Алтайский край не вошел в число регионов, где продлят льготную ипотеку под 6,5%

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Алтайский край не попал в число регионов, где собираются продлевать льготную ипотеку.

Напомним, она действует только на новостройки, ставка составляет не более 6,5% (разницу с рыночной субсидирует государство). Программа запускалась с 1 мая прошлого года как антикризисная мера и действовала до 1 ноября, а потом была продлена до 1 июля 2021-го.

Однако, в связи с резким повышением цен на первичном рынке в Правительстве РФ засомневались в целесообразности пролонгации льготной ипотеки и теперь обсуждают возможность оставить ее только в 24 субъектах, где она не будет иметь негативный эффект.

Ранее в ЦБ уже составили карту территорий, где программу хотят продлить. Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса.

Интересно, что в список вошла не только соседняя с краем Республика Алтай, но и ряд других регионов Сибири: Новосибирская, Томская, Омская области. Также, регулятор включил почти весь Кавказ, отдельные уральские и приволжские территории. Как и ожидалось, наряду с Алтайским краем сюда не попали города и регионы с высокими, стремительно растущими ценами на жилье — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и весь Дальний Восток.

Кстати, ранее эксперты высказывали два противоположных мнения о развитии рынка недвижимости в Алтайском крае в случае, если льготная ипотека будет закрыта. Одни склонялись к тому, что это охладит спрос и остановит рост цен. Другие убеждены, что такой поворот существенно не повлияет на активность заемщиков, ведь весь 2020 год Банк России снижал ключевую ставку, которая в июле достигла исторического минимума в 4,25%. На этом фоне стремительно сократился и средний рыночный процент по ипотеке, опустившись к концу года до 7,36% годовых.

Квартирный вопрос в Бийске: как сделать выбор между арендой и ипотекой

09:16, 14.02.2021 2247

Бийский рабочий