Бийск: Алтайские медики рассказали, как поднять иммунитет весной

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Специалисты советуют грамотно выстраивать рацион и при необходимости пить витамины.

Авитаминоз — распространенная проблема, возникающая к концу зимы. Специалисты советуют спасаться от весенней усталости витаминами, но подход к этому вопросу у всех разный.

Так врач-психотерапевт, специалист по снижению веса, Николай Прохоров советует выбирать поливитаминные комплексы, в которых есть вся группа витаминов и микроэлементов.

— Женщинам я бы посоветовал комплексы для беременных, они проходят более жесткий контроль и там все сбалансированно. Также, считаю, нужно употреблять капсулы омега 3-6,омега 3-6-9 либо растительные масла нерафинированные холодного отжима (льняное, оливковое, кедровое). Повторюсь – эти масла, которые не проходят термической обработки. Употреблять их нужно не менее ложки в день и не более, для тех, кто следит за весом. Эти кислоты крайне важны для нашего организма и являются профилактикой авитаминоза, атеросклероза и т.д, — рассказал специалист «КП на Алтае».

Но пичкать организм витаминами как попало – вредно, считает Анатолий Старков, кардиолог.

— Если человек низкой самодисциплины и сам не может добавить в пищу зелень овощи и фрукты, тогда пусть пьет таблеточку витамина С. То же самое с фолиевой кислотой. Фолиевая кислота находится в зелени, но мало кто из русских мужиков зелень за еду считает, вот пельмешки – это да, то что надо. В таком случае надо принимать таблетку фолиевой кислоты. Вот собственно и все. Это достаточно бюджетно. Что касается витамина D, то здесь надо решать индивидуально. Если, например, человек лежачий и получает менее 40 минут солнечного света на лицо и кисти рук, то у него может развиваться дефицит витамина D – для его устранения нужно пропить соответствующие препараты. Все остальное — исключительно по медицинским показаниям.

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Денис Фуголь, отметил, что кроме витаминов важно правильно выстраивать свой рацион. Для укрепеления иммунитета медик советует сварить компот из фруктов и ягод. Он, по мнению врача, будет гораздо полезнее купленных соков и морсов.

— На завтрак лучше есть кашу, а не бутерброды или яичницу. В кашах — большое количество витаминов и микроэлементов, клетчатки и сложных углеводов, которые дают нам энергию, — заметил Фуголь.

Бийский рабочий