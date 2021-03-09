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Алтайский край

Бийск: Алтайские спасатели поздравили женщин, пролетев на параплане

Мар 9, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

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Пожарные Алтайского края подготовили оригинальное видео-поздравление к Международному женскому дню.

Накануне праздничных выходных мужчины главного управления МЧС России по Алтайскому краю сделали дамам замечательный сюрприз.

Сотрудницам они вручили цветы и подарки. А для остальных женщин мужчины первого пожарно-спасательного отряда Барнаула подготовили оригинальный видеоролик.

На видео пожарные не только обратились к женщинам с поздравлениями, но и выложили на снегу надпись «8 марта» из пожарного снаряжения, прочитали стихи и даже пролетели на параплане.

Ролик уже собрал тысячи просмотров на страницах ведомства  в социальных сетях.

Бийский рабочий

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