Бийск: Алтайским краснокнижным соколам набьют татуировки

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Такой необычный способ поможет не только защитить редких хищников от продажи на черном рынке.

Алтайском крае нашли способ защитить редких птиц в случае от браконьеров. С этого года птенцам соколиного питомника будут делать метки в виде татуировок с текстом «SOS 22».

Такой необычный способ поможет не только защитить редких хищников от продажи на черном рынке, но и отслеживать перемещения краснокнижных птиц, сообщил ТАСС руководитель Центра содержания, разведения и реабилитации редких хищных птиц «Тайгун» Артем Кучер.

— Этого еще никто и нигде не делал, а мы в центре будем теперь всех птиц выпускать с такими татуировками — наколками с текстом «SOS 22», где не только международный призыв о помощи, но и номер региона, в котором выпущена птица. С помощью такой татуировки орнитологи смогут отслеживать перемещение птицы, места гнездования, но главное — татуировка сделает птицу нетоварной и защитит об браконьеров, которые отлавливают соколов и продают их в страны Ближнего Востока для охоты. Сейчас всех птиц, выпускаемых из питомников, кольцуют: соколам в питомниках делают несъемные кольца на лапы, но на самом деле они легко срезаются и птицу можно после этого продать на рынке, — сказал Кучер.

Татуировку птицам будут набивать между ноздрей — на восковице, а также на цевке одной из лап. На лапе птицы сделают татуировку, дублирующую номер кольца. Первыми в соколином питомнике «Тайгун» сделают татуировки птенцам соколов-балобанов, которых будут подсаживать в существующие гнезда в дикой природе уже в 2021 году. Как отмечают специалисты, эта процедура безопасна и практически безболезненная для птиц.

Бийский рабочий