Бийск: Алтайский край вошел в число лучших курортов России для реабилитации после COVID

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Эксперты назвали лучшие курортные направления России для оздоровительного отдыха.

Первые места в рейтинге заняли Кавминводы, Крым и Краснодарский край, но попал в этот рейтинг и Алтай.

Как сообщает РИА Новости, в 2020 году спрос на посещение курортов Сибирского федерального округа вырос на 30 процентов. Для полноценной перезагрузки всего организма жители больших городов едут на Алтай. Отмечается, что особенно полезен алтайский воздух для астматиков.

Эксперты отмечают, что своими здравницами знаменит поселок Белокуриха. Туристам сообщают, что здесь расположены азотно-кремнистые термальные источники и есть возможность пройти процедуры пелоидотерапии (борьба с целлюлитом и лишним весом при помощи целебных грязей). Названа и стоимость проживания в Белокурихе в отеле — от 1299 рублей в сутки, в гостиничном комплексе — от 6 тысяч рублей.

Бийский рабочий