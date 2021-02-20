Бийск: Алтайский край попал в тройку регионов с самыми психически нездоровыми детьми

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В Росстате назвали регионы- лидеры по числу душевнобольных несовершеннолетних.

В Росстате NEWS.ru рассказали, что больше всего душевнобольных живёт в самых густонаселённых регионах. Поэтому на первом месте со значительным отрывом оказалась Москва, на втором — Московская область, а вот третью строчку занял Алтайский край.

Кроме этого наш край оказался вторым среди регионов, где у детей чаще выявляли психические заболевания в 2019 году.

По словам экспертов — получить психическую патологию жителям крупных городов проще, чем селянам.

— Урбанистическая среда более опасна для психического здоровья, чем сельская местность. Человек создан не для того, чтобы жить в больших бетонных ящиках. Поэтому психических заболеваний больше. Единственное исключение — подростковый алкоголизм и наркомания. Это бич сёл и маленьких городов. В мегаполисах такого меньше, — пояснил Лев Пережогин доктор медицинских наук, детский врач-психотерапевт, руководитель отделения национального центра психиатрии и наркологии им. Сербского.

Эксперт также перечислил другие факторы риска возникновения психических заболеваний у детей — близкородственные браки и алкоголизм родителей.

В России официально выявлено более 16,5 тысячи детей с психическими патологиями.

Бийский рабочий