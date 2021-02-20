Бийск: Алтайский край попал в число регионов-лидеров по цифровизации здравоохранения

4

Лидерами рейтинга стали Тульская и Тамбовская области.

Правительство РФ составило рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года, сообщает ТАСС. В число его лидеров попал и Алтайский край.

Рейтинг разработан по итогам реализации в прошлом году федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Критериями оценки стали следующие показатели: инфраструктура, включающая в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг, внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева основными проблемными моментами в цифровизации отрасли остаются доступность свободных слотов для электронной записи на прием к врачу и подготовка электронных медицинских документов. Он пояснил, что требуется перестройка существующей архитектуры этой услуги, что позволит прослеживать дальнейший путь пациента после записи: посещение медицинской организации, учет оказанной помощи и подготовка документов после приема, оценка качества полученной услуги на портале или в мобильном приложении «Мое здоровье».

Бийский рабочий