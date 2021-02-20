Бийск: Алтайские профсоюзы обратились к Томенко с просьбой повысить зарплаты в регионе

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Крайсовпроф предлагает провести внеочередное заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально — трудовых отношений.

Алтайские профсоюзы обратились к губернатору края Виктору Томенко с просьбой провести внеочередное собрание и обсудить повышение зарплат в регионе. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на Алтайский крайсовпроф.

В организации отмечают, что положительно оценивают инициативу Президента Российской Федерации В.В. Путина о проверке уровня заработных плат в бюджетных отраслях.

— Краевые организации профсоюзов образования, здравоохранения, культуры и государственных учреждений неоднократно на всех уровнях обозначали проблему манипулирования статистикой, пересмотра методик для достижения «красивых» либо удобных цифр, — отметили представители профсоюзов.

По мнению профсоюзов, «повышение» зарплат в регионе достигается путем совмещения нескольких должностей или ставок. И если раньше это носило временный характер, то сейчас это является нормой. А в некоторых организациях показатели достигаются сокращением численности сотрудников.

— Это как раз тот случай, на недопустимость которого указал президент: когда работники, которым полагается повышение зарплаты в соответствии с указами, переводятся в другие категории, которым прибавка не полагается, – говорится в сообщении.

Также в организации отметили, что есть проблемы и с соотношением постоянной части зарплат и стимулирующих выплат. Базовая (гарантированная) часть заработной платы работников остается низкой, считают авторы письма. В сообщении приводится пример того, что доля окладов работников учреждений культуры в фонде оплаты труда составляет только 34%, при рекомендации не менее 50%.

Бийский рабочий