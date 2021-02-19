Бийск: Алтайские медики проведут интерактивный мастер-класс по оказанию первой помощи • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Алтайские медики проведут интерактивный мастер-класс по оказанию первой помощи

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

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Умение в опасной для жизни близкого человека или простого прохожего оказывать первую помощь, ценится в наше время очень высоко.

Прибавим к этому долгое ожидание «скорой», и станет понятно, почему такие знания просто необходимы.

Так, в четверг, 25 февраля в 15:00, на базе симуляционного центра Алтайского государственного медицинского университета, пройдет интерактивный мастер-класс «Научись спасать жизнь». В ходе прямого эфира, можно будет наглядно увидеть приемы оказания первой помощи. 

– Мероприятие направлено на повышение грамотности в вопросах оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при состояниях, угрожающих жизни человека, — сообщила о цели мероприятия директор симцентра Ирина Чечина.

Любой желающий, ознакомившись с курсом, обязательно освоит универсальные алгоритмы оказания первой помощи, пообещали организаторы.

Прямой эфир можно будет увидеть по ссылке. 

   

 

Бийский рабочий

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