Бийск: Алтайский край полностью выполнил задание по осеннему призыву на военную службу • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Алтайский край полностью выполнил задание по осеннему призыву на военную службу

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

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В условиях распространения COVID-19 Алтайский край полностью выполнил задание по призыву граждан на военную службу.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин высоко оценил проведенную в Алтайском крае кампанию по призыву граждан на военную службу в октябре-декабре 2020 года. В письме, направленном на имя губернатора Алтайского края Виктору Томенко, генерал-полковник выразил благодарность органам власти региона.

— В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2020 года № 581 администрации муниципальных образований Алтайского края совместно с военными комиссариатами муниципальных образований под Вашим непосредственным руководством успешно провели призыв граждан на военную службу. Установленное штабом Центрального военного округа задание на призыв граждан на военную службу выполнено в полном объеме, — сообщается в письме.

Командующий войсками Центрального военного округа отметил, что личный состав военных комиссариатов, сотрудники органов внутренних дел, главы администрации муниципальных образований Алтайского края, участвовавшие в призыве граждан на военную службу в условиях распространения коронавирусной инфекции, проявили усердие в выполнении должностных обязанностей и достойны поощрения.

Всего в ходе осеннего призыва граждан из Алтайского края направлены на военную службу более 2 тысяч новобранцев. 15 алтайских призывников прошли строгий отбор и поступили на службу в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Алтайский край полностью выполнил задание по осеннему призыву на военную службу1

В условиях пандемии продолжается осенний призыв в армию на Алтае

19:57, 11.10.2020 2724

 

Бийский рабочий

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