Бийск: Алтайского чиновника будут судить за халатность в обеспечении сирот жильем • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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В 2020 году в регионе освоили только 30% средств, выделенных на предоставление жилья детям-сиротам.

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае, где в 2020 году освоили только 30% средств, выделенных на предоставление жилья детям-сиротам. Обвинение в халатности предъявлено начальнику регионального жилищного управления, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, в 2020 году краю на предоставление жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государством было выделено более 1 млрд 211 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Начальник регионального жилищного управления давал указания подчиненным сотрудникам осуществлять на постоянной основе закупочные процедуры только в крупных городах региона, где на рынке отсутствовало необходимое количество объектов недвижимости. При этом он не принял мер к проведению закупок в остальных 75 муниципальных образованиях края, вследствие чего из стоящих в очереди на получение жилья 757 детей-сирот жилые помещения получили лишь 247 человек, а сумма освоенных денежных средств составила около 384 млн рублей, то есть 32% от суммы финансирования.

По данным следствия, из-за халатного отношения чиновника к своим обязанностям были нарушены права детей-сирот. Чиновнику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Совместно с сотрудниками управления ФСБ РФ по региону по месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски.

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15:13, 09.02.2021 2641

Бийский рабочий