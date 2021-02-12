Бийск: Алтайский следователь-насильник Сатлаев сбежал из тюрьмы на Кипре • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Бывший следователь из Республики Алтай Александр Сатлаев совершил побег из центральной тюрьмы Никосии.

Судя по сообщениям кипрских СМИ, это произошло 8 февраля. Передвижения беглеца отследили с помощью записей камер наружного наблюдения, однако затем он скрылся в лесном массиве. В настоящее время поиски ведутся в окрестностях местного природного парка. Полиция опубликовала ориентировки на Сатлаева и обратилась с просьбой к местным жителям о содействии в поисках.

Выяснилось, что за преступление, которое Сатлаев совершил на Кипре, его приговорили к четырем годам лишения свободы. Он был признан виновным в том, что на улице в городе Кириния напал на девушку и выхватил у нее сумочку с деньгами – 300 турецких лир и 35 евро. К моменту побега в кипрской тюрьме Сатлаев провел чуть больше полутора лет, то есть меньше половины срока.

Напомним, в 2015 году в Республике Алтай Сатлаев был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей. По данным суда, в 2011-2013 годах Сатлаев совершил в Горно-Алтайске четыре изнасилования и четыре покушения на изнасилование. По заявлению одной из жертв, будучи следователем, он проводил доследственную проверку и уговорил потерпевшую отозвать заявление, что она и сделала.

Задержан 23-летний Сатлаев был в октябре 2013 года. После ареста в Горно-Алтайск прибыла специальная комиссия Следственного комитета России, которая проанализировала работу своего местного управления. Проверяющие назвали этот случай «вопиющим». По результатам работы комиссии от должностей были отстранены руководитель регионального управления СКР, его заместитель, а также непосредственный руководитель задержанного. Кроме того, в отставку ушел и отец подозреваемого, который занимал должность председателя Чемальского районного суда.

В начале 2019 года заместитель председателя Тагилстроевского районного суда Марина Сенникова в связи с «позитивными изменениями в поведении» удовлетворила ходатайство Сатлаева об условно-досрочном освобождении. Однако уже в августе того же года он изнасиловал девушку в Барнауле, после чего подался в бега и через Казахстан выехал в Северный Кипр. Эту страну он выбрал не случайно: Россию с Северным Кипром не связывают дипломатические отношения, в связи с чем выдача на родину, где Сатлаев объявлен в федеральный розыск, ему вряд ли грозит.

Алтайский следователь-насильник был задержан на Кипре

16:19, 28.09.2019 1436

Бийский рабочий