Бийск: Алтайские спасатели вытащили из сугроба мужчину со сломанной ногой • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Алтайские спасатели вытащили из сугроба мужчину со сломанной ногой

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

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Мужчина всегда ездил на работу на лыжах, но из-за переметов упал и сломал ногу в уединенном месте у Нагорного пруда в Змеиногорске.

Утром, 28 января, в единую дежурно-диспетчерскую службу Змеиногорского района поступило сообщение о том, что на Нагорном пруду, в месте, куда нет подъезда, лежит мужчина. Звонивший пояснил, что мужчина самостоятельно не может передвигаться, предположительно, из-за перелома ноги.

На место происшествия были направлены бойцы дежурного 4-го караула 74 пожарно-спасательной части Змеиногорского района. По прибытию, начальник караула Сергей Глазатов и командир отделения Михаил Илюшин осмотрели пострадавшего, переложили травмированного мужчину в сани снегохода, и доставили в приемное отделение Змеиногорской районной больницы.

Позже спасенный мужчина рассказал, что ежедневно утром добирается на работу по этому маршруту, зимой — на лыжах. В один из таких дней путь был затруднен снежными перемётами. Мужчина, стараясь преодолеть препятствие, неудачно упал и почувствовал сильную боль в ноге. Пострадавший не сразу смог обратиться за помощью. Он пролежал в снегу около часа, прежде чем смог сообщить спасателям о происшествии.

Алтайские спасатели вытащили из сугроба мужчину со сломанной ногой 1

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18:28, 06.02.2021 445

 

Бийский рабочий

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