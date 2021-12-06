Бийск: Алтайские спасатели предупредили об опасности дешевых новогодних гирлянд

0

Покупка дешёвых и несертифицированных гирлянд может привести к беде, предупреждают в МЧС

Качество рождественских огней может быть абсолютно безопасным, если оно установлено и используется должным образом. При этом при использовании не сертифицированных гирлянд возникает ряд опасностей. О них рассказали в МЧС Республики Алтай.

Лампы дешевых и некачественных гирлянд могут быть спроектированы для использования с напряжением, которое отличается от стандарта 220 вольт, а слабые цоколи могут сильно перегреваться, представляя опасность для окружающих горючих материалов.

Также на не сертифицированных гирляндах часто встречаются вилки, которые не совпадают с точками питания, тонкая изоляция на гибких проводах, нестандартные кабельные соединения, которые могут слишком легко вытягиваться.

Чтобы не испортить праздники себе и окружающим, а также не стать жертвой пожара, спасатели советуют соблюдать некоторые правила при выборе гирлянды:

ознакомьтесь с инструкцией производителя, чтобы знать, как правильно собрать и установить освещение и безопасно заменить лампочку;

если вы используете гирлянды, которые использовались в течение многих лет, проверьте их состояние. Все, что требуется, это крошечный кусочек открытой проводки или другой неисправности, чтобы создать потенциальную опасность пожара;

некоторые гирлянды пригодны для использования на улице, а другие исключительно для внутреннего использования;

когда вы покидаете комнату на длительное время, отправляетесь спать или выходите из дома, всегда выключайте и вытаскивайте из розетки свои декоративные огни;

если у вас живая ёлка в кадке, не поливайте её, когда включены огни;

не разбирайте осветительные приборы и не пытайтесь каким-либо образом модифицировать их;

внимательно следите за декоративным освещением при первом включении, чтобы убедиться, что оно работает так, как должно;

если лопнет лампа, сразу замените её.

Символ Нового года: как правильно выбрать сочные и вкусные мандарины

18:55, 03.12.2021 682

Бийский рабочий