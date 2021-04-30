Бийск: Александр Пузиков: Идёт целенаправленный развал технических секций в Бийске

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Бессменный руководитель ракетомодельного кружка в Бийске Александр Пузиков рассказал об ограничениях в работе.

Сейчас кружок в доме технического творчества имени Савченко не работает из-за капитального ремонта, однако, еще до него — места в штате для преподавателя не находилось. Собирать модели было бы негде, помогли в технологическом институте, предоставили помещение и ставку. Возвращение секции в лоно технической науки, под вопросом– чиновники ставят технарям жесткие требования и ограничения по работе.

Кружок ракетомодельного спорта, который 33 года работал в доме технического творчества имени Якова Савченко больше не действует. Официальная причина – капитальный ремонт, директор утверждает – кружок вернется, однако, родители волнуются.

— Ну, напрасно они волнуются, к нам никто не обращался. Мы бы, конечно, им объяснили, что каждому педагог, который здесь останется, ему нужно будет освоить новое оборудование — оно более технологичное, серьезное. Я думаю, что мы никому не будет отказывать. Тем более, что специалистов технической направленности для занятий в кружках не так много и мы каждого ценим, — прокомментировала ситуацию Ирина Тискович, директор молодежного центра «Родина».

Однако, места, в штате, для руководителя секции ракетного моделирования не находилось и раньше. Только совместительство. Сейчас ребята собирают ракеты в технологическом институте. При этом бессменный руководитель секции Александр Пузиков говорит, что из-за новых требований, которые предъявляют технарям, в «купол» он не вернется.

— Раньше со всех учреждений требовалось — принять участие в соревнованиях, выставить команду, чтобы работал набор кружков. Сейчас этого нет. Зато в замен требуют бумаги, — говорит Александр Пузиков.

Технические кружки — это не танцы, не футбол или карате. Большая численность убьет главное – мыслительный процесс. Александр Валентинович считает, что жесткие рамки, когда от педагога требуют многочисленные отчеты, бумаги и контролируют количество учеников – исключают возможность спокойно работать. Хотя всю эту бюрократию тоже придумали не на городском уровне.

— Если ты работаешь и у тебя четыре группы по 12 человек, то ни в каких соревнованиях ты участвовать не сможешь. Эти 12 человек пришли, настригли бумаги, натоптали и ушли, — это вся работа, которую они выполнили. Когда это все добровольно, нет классов и прочего, ребенок накапливает знания, работает несколько лет, пока у него не начнет получаться что-то. У меня были дети, которые приходили и у них совсем ничего не получалось, а есть наоборот, приходят уже сразу готовые, — рассказывает Александр Пузиков.

За последние годы в Бийске многие талантливые преподаватели прекратили работу в муниципальных организациях дополнительного образования, при этом Александру Пузикову также поступило заманчивое предложение возглавить секцию в городе Электросталь. Но, пока, он остается в наукограде.

— Ставка — это минималка. То есть вот вахтер сидит, он тратит меньше времени и получает больше зарплату, чем если он будет работать педагогом доп.образования. Сейчас они везде получают минимум или чуть-чуть больше. Причем даже если дальше уже некуда расти, есть квалификация — зарплата смешная, — говорит педагог.

Каждый год, перед днем космонавтики, бийчане традиционно собираются в котловане на квартале АБ. Знают — будет потрясающее шоу. Свои работы представляют ребята из секции ракетного моделирования, где школьники открывают в себе тягу к техническому творчеству.

— Я занимаюсь в секции ракетомодельного спорта уже второй год. Пришел сюда после того, как увидел апрельские соревнования по копиям настоящих ракет. Я абсолютно случайно узнал, мне папа рассказал. Мы с ним вместе съездили, мне понравилось, я загорелся,- говорит Илья Абраменко.

Строить ракеты и запускать их в небо в Бийске будут и дальше. Жаль, однако, что знаменитый своими достижениями дом технического творчества имени Якова Савченко больше не имеет к ним никакого отношения.

Александр Пузиков: У нас вся страна поёт, пляшет, только не работает

14:44, 23.04.2021 1979

Бийский рабочий