Бийск: Алтайский край вновь не попал в число получателей средств от кабмина

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Регионы получат 1 млрд рублей на модернизацию промышленных предприятий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на модернизацию промышленных предприятий в стране, сообщает пресс-служба кабмина.

Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий, в том числе, на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования, компенсации по лизинговым платежам, оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.

Средства распределят между 25 регионами. В их числе – республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области, в которых ранее с рабочими поездками побывал Председатель Правительства.

Алтайский край, куда также приезжал премьер, в число получателей не вошел. Несмотря на то, что в ходе своего визита в Баранул глава кабмина посетил завод АЗПИ и встречу с представителями промышленной отрасли региона.

Напомним, ранее нескольким регионам СФО, где побывал премьер, также было одобрено выделение из резервного фонда более 1,3 млрд рублей. Так, свыше 254 млн рублей планировалось выделить Республике Алтай для завершения строительства водопроводной инфраструктуры и канализационных систем в селах Иогач и Артыбаш.

Москва после визита Мишустина не выделила Алтайскому краю средств на развитие

09:44, 14.03.2021 1996

Бийский рабочий