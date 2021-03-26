Бийск: Актриса бийского драмтеатра признана «Лучшим работником культуры года»

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Восхищаются красотой и игрой Инги Вороновской не только ее коллеги, но и публика, искушенные театралы.

По итогам губернаторского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» победу одержала известная актриса бийского драматического театра Инга Вороновская.

На своей официальной страничке в социальной сети ВКонтакте, администрация театра эмоционально поздравила ее с почетным званием:

– В числе победителей в этом году, в номинации «Лучший работник театрального и концертного учреждения» оказалась очаровательная и многогранная артистка нашего театра Инга Вороновская! Коллектив театра искренне поздравляет, рукоплещет и исторгает восторженные крики в ее честь! Браво! Так держать!

Отметим, что восхищаются красотой и игрой актрисы не только ее коллеги, но и публика, искушенные театралы. После каждого спектакля с ее участием, в книге отзывов добавляется несколько благодарственных слов:

– Мой восторг и изумление – это Инга Вороновская. Я, как истинный театрал, видела ее еще на спектаклях «Тень» и «Моя жена лгунья». И теперь здесь, в «Ограблении в полночь», — пишет Виктория Татарникова. – Ее героиня прикольная, задорная, танцующая, обворожительная. Она не только отлично играет роли матерей, но и может быть слегка «оторвяжной». Ее первое появление на сцене: словно гром и молния, настолько эффектно и зрелищно. А какая Инга стала утонченная, и это замечают многие мужчины-зрители театра!

В бийском драмтеатре приглашают на спектакли, которые состоятся в ближайшее время, где можно увидеть Ингу Вороновскую на сцене:

19 марта в 18:00, 20 и 21 марта в 17:00 премьерные показы спектакля «Неугомонный дух» (невероятный фарс по пьесе Н. Кауарда, 16+)

20 марта в 12:00 «Пудинг за завтрак, Том на обед» (музыкальная страшилка по пьесе В. Илюхова, 6+)

28 марта в 12:00 «Госпожа Метелица» (волшебная сказка Братьев Гримм, 0+) и 17:00 «Безумный день или женитьба Фигаро» (комедия по пьесе П. Бомарше, 12+)

В Бийском драмтеатре поставили очень необычный спектакль «Неугомонный дух»

15:42, 12.03.2021 2748

Бийский рабочий