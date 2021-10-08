Бийск: Активный комментатор сайта «БР» стал депутатом Думы Бийска

91

Конрад Маюнов войдет в состав Думы Бийска

Имя Конрада Маюнова хорошо известно читателям нашего сайта. Теперь же его предстоит выучить всем, кто следит за политической жизнью в городе.

Конрад Маюнов вошел в нынешний созыв Думы Бийска, заменив исключенную из депутатского состава Самиру Кондаурову.

Напомним, на сессии Думы Бийска в сентябре было принято решение об освобождении от депутатских обязанностей коммунистки Кондауровой. Учитывая, что в состав Думы Бийска в 2017 году она прошла по территориальным спискам, довыборов объявлять не пришлось. Партия сама определила, кто займет ее место в органе самоуправления.

Как пояснили «БР» в горкоме КПРФ, новый городским депутатом от партии стал Конрад Маюнов.

Коммунист нашего времени: интервью с Конрадом Маюновым

16:07, 04.12.2019 5567

Ранее, в 2017 году, он был в территориальных списках партии. Сейчас, когда потребовалась замена во фракции коммунистов, Конраду предложили сесть в депутатское место, и он не отказался. При этом в терсписках перед ним были и другие кандидаты, но кто-то отказался стать депутатом гордумы, кого-то нет в городе.

В горкоме КПРФ отметили, что на ближайшем заседании Думы Бийска, в октябре, Конраду Маюнову должны вручить удостоверение депутата, и новый представитель партии КПРФ в городской Думе определится, в какой из комитетов войдет.

Напомним, Конрад Маюнов — один из самых известных комментаторов biwork.ru, при этом не скрывающий своего настоящего имени. В ноябре ему исполнится 38 лет, он женат, воспитывает двоих детей, работает водителем автопогрузчика.

Бийский рабочий