Бийск: Активисты ОНФ проверили, как отремонтированные дороги в Бийске пережили зиму

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До 1 июня все недочёты должны быть устранены в рамках гарантийного срока.

23 апреля в Бийске работали активисты Общероссийского народного фронта. Они посмотрели, как отремонтированные дороги пережили зиму, и в каком они находятся состоянии. До 1 июня по поручению министра транспорта все недочёты должны быть устранены в рамках гарантийного срока.

Активисты ОНФ ежегодно проводят осмотр объектов, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важно понимать, что подрядчик выполнил свою работу качественно, ведь город получает федеральное финансирование.

Такие проверки проходят по всему региону. В состав комиссии входят представители администрации, а также сотрудники других ведомств.

В ходе визита в Бийске активисты посетили несколько объектов, которые отремонтировали в прошлом году. Есть вопросы к улицам Ленинградская и Волочаевская. Также замечания есть и к улице Горно-Алтайской, где во время уборки снега дорожные службы повредили тротуар.

— Должен быть составлен акт осмотра, в котором должны присутствовать фотографии до и после. То есть до 1 июня должны быть устранены все замечания, выявленные в ходе осмотра. Мы сейчас возьмем это на контроль и посмотрим, действительно ли до 1 июня будут устранены те дефекты, которые мы сейчас обнаружили, — пояснила Евгения Гущина, сопредседатель штаба ОНФ в Алтайском крае.

Отметим, что в прошлом году при аналогичной проверке активисты ОНФ выявили признаки разрушения на 6 из 18 отремонтированных улиц. На дорогах появились поперечные и продольные трещины, а также ямы на стыках нового и старого асфальта.

В Бийске разрушается дорога, отремонтированная всего три года назад

17:44, 16.04.2021 2299

Бийский рабочий