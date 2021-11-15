ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Бийск: Акиндин и Пигасий: народный календарь и приметы на 15 ноября

Горняк22
11 часов Ago

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Праздник Акиндин и Пигасий отмечается 15 ноября 2021 года

В народе его еще называют Житницами – за то, что в этот день люди молятся о сохранении зерна. Этот день посвящался огню. В домах растапливали печи, подле которых грелись все члены семьи. Вечерами, чтобы скоротать время, рассказывали друг другу разные истории.

По народному поверью, в этот день Акиндин и Пигасий осматривали житницы. Нерадивых хозяев наставляли или даже строго наказывали, а радивым с радостью помогали. Как лучше управиться с собранным урожаем, как надежнее его сохранить – эти вопросы для наших предков главным образом были связаны с тем, в каком состоянии находятся амбары, клети, приготовлены ли они, годны ли для хранения зерна.

На Руси житницы выносились за пределы двора, они стояли в поле, срубленные так же надежно, как и избы. Внутри житниц – пол и потолок, а вдоль стен отгороженные закрома, сусеки, засеки. В некоторым местах России и поныне можно увидеть заброшенные полуразвалившиеся амбары, которые, как будто старые седые путники, что крепкой дружиной стояли прежде возле крестьянских дворов, собираясь в путь, поднимаются, кряхтя, с земли.

С Акундинова дня по всей Руси постоянно слышался перестук мялиц и цепов, повсеместно шла молотьба. Мужчины обмолачивали зерновые, а женщины мяли коноплю и лен, подготавливая их к последующему прядению. С этого дня особенно почитались обряды оберега зерна в закромах, потому как зерно могло подвергнуться неблагоприятным воздействиям влажности и набегам мышей.

Народные приметы на 15 ноября:

  • Если по небу плывут редкие облака или небо вовсе чистое, то вскоре наступят холода.
  • Если на Акиндина и Пигасия дороги развезло, то морозы придут только в декабре.
  • Если синица жмется к избе, то скоро наступит зима.
  • Если синицы начинают чаще обычного вылетать из гнезда и клевать кору деревьев, то погода вскоре поменяется в худшую сторону.
  • Если галки стаями подлетают к дому, то скоро пойдет снегопад.
  • Этот день хорош для покупки вещей и одежды.
  • Родившиеся 15 ноября обычно доживают до старости. Они отличаются тем, что поздно ложатся спать. Носить им следует гранат.
  • Вороны кричат в сторону юга — к теплу.
  • Атмосферное давление понижается — к облачной погоде, с осадками.
  • Вечернее небо затуманилось — к ветру.
  • Шишек кедровых урожай бедный — к слабой зиме.

Бийский рабочий

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