Бийск: Академик РАН Геннадий Сакович отмечает 90-летие

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В Бийске отметили юбилей Геннадия Саковича, почетного директора ФНПЦ «Алтай».

Для апрельского заседания объединенного научно-технического совета ФНПЦ «Алтай» и Института проблем химико-энергетических технологий СО Российской академии наук повод был торжественным и приятным: Геннадий Сакович, академик РАН, человек-легенда, отмечает 90-летие.

Геннадий Сакович — академик РАН, доктор технических наук, профессор, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии. В 1984-1997 годах являлся генеральным директором ФНПЦ «Алтай», в 2001—2006 годах возглавлял основанный им ИПХЭТ СО РАН. Ныне почетный директор ФНПЦ «Алтай» и научный руководитель ИПХЭТ СО РАН. Почетный гражданин г. Бийска и Алтайского края.

Погоня за гидридом

Конечно, в день рождения его коллеги да и сам юбиляр много вспоминали, как давались им открытия и наработки, которые позволяли стране рваться в небо. Людям, далеким от химии, перечисление разработок, связанных с топливом, которые были сделаны Геннадием Викторовичем, мало о чем скажут, в отличие от результатов.

Именно под руководством Геннадия Саковича впервые в стране были выполнены фундаментальные комплексные исследования, позволившие создать первую отечественную твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету РТ-2.

Он организовал в Бийске производство высокоэнергетического окислителя — аммониевой соли динитрамида, не имеющего аналогов в мировой практике. А еще – в составе команды Якова Савченко «выиграл» у американцев, от которых отечественные разработки отставали на десяток лет, «погоню за гидридом алюминия». Сам Геннадий Викторович вспоминая те годы, рассказывает об этой войне умов так увлеченно, будто это сюжет книги или шпионского детектива. Ведь американские химики, считая это направление перспективным, в итоге сдались и «слили» советским ученым дезинформацию о новом топливе.

Оказалось, что материал термически крайне неустойчив быстро начинает распадаться. «Стабилизировать» его за рубежом так и не смогли, и решили отправить по тому же следу советских ученых – путь те теряют с ним время. А наши – не потеряли, «заарканили» капризный материал, оказавшийся лучшим топливом для верхних ступеней ракет, и первыми в мире наладили его производство.

Алмазный наш

Все открытия, которыми бийская наука по праву гордится, рождались отнюдь не на бумаге. Коллеги Геннадия Викторовича вспоминают, как на ФНПЦ «Алтай» создавали мельчайшие алмазы – твердые частички, которые потом использовали для технических нужд.

Борис Трофимов, химик, академик РАН вспоминает, эксперимент по синтезированию таких алмазов методом взрыва, о котором Геннадий Викторович крайне увлеченно ему рассказывал.

В толстостенную камеру, изготовленную из высокопрочной стали, помещали тротиловую шашку. Аппарат надежно герметизировали и через маленькое отверстие, диаметром с пулю, стреляли в тротил из обычной винтовки. Происходил мощный взрыв, на миг в камере создавались чрезмерно высокие давление и температура, в полученном материале образовывались мелкодисперсные алмазы. Так под руководством Геннадия Саковича было создано первое в мире производство наноалмазов.

— Наука – это не статьи в журналах. Наука – это результат, — говорит Геннадий Сакович.

Рядом с космосом

День рождения у человека, которому Бийск обязан званием наукограда, 13 апреля – как раз на следующий день после Дня космонавтики. Так совпало, что свою жизнь Геннадий Викторович посвятил тому, чтобы наша страна была быстрее, выше, сильнее.

В день рождения в его адрес было сказано много слов, а столько известных гостей редко увидишь где-то еще: ученые, академики, государственные деятели, руководители регионов и федеральных ведомств.

— Это человек, с именем которого связаны слова «впервые», «первые», «самые первые», — говорит Виктор Томенко, губернатор Алтайского края. — Город – второй по численности в крае и во многом первый по значению — Бийск, стал таковым благодаря деятельности Геннадия Викторовича, его коллег, его коллектива, его воспитанников, учеников, и товарищей. Это еще раз заставляет восхититься и преклониться перед этим человеком

Генеральный директор ФНПЦ «Алтай» Борис Певченко отметил, что творческая производственная деятельность Геннадия Саковича оказала огромное влияние на развитие отечественной ракетостроительной отрасли. Сергей Сысолятин, директор ИПХЭТ СО РАН, у истоков которого и стоял академик, назвал Геннадия Саковича великим ученым, который внес огромный вклад в обеспечение паритета ядерных сил, в то, что «никто не строит планов нападения на нашу страну».

Геннадий Викторович рулит!

А вообще, помимо регалий, званий, открытий и достижений в этот день много говорили не столько о Саковиче-академике, сколько о Саковиче-человеке, воздавая должное не только ему уму, но и честности, принципиальности и удивительному чувству юмора.

Вот и подаренный коллегами серебряный кубок академик Сакович разглядывает с интересом, в шутку вспоминая, что «в былые годы» осушил бы такой одним глотком. На совет разбить в день рождения содержимое на пару глотков, говорит: «Это не по-мужски», и тут же цитирует Льва Толстого об обществах трезвенников: «То есть, это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить». Шутил в свой день рождения Геннадий Викторович много, шутил искрометно и по-доброму, ломая стереотипы, что люди науки – эдакие «сухари», которым все земное чуждо.

Вовсе нет. Тянет и на дачу, к «садушкам», и к тому, что прячется гораздо глубже. Самоцветы – давняя любовь Геннадия Викторовича. В день рождения коллекция пополнилась новыми камнями. Коллеги привезли самоцвет, найденный неподалеку от того места, где родился будущий академик, из Читы.

Сам Геннадий Сакович говорит, что всегда был патриотом своей страны и Зауралья. А ведь звали и в Москву, и в Америку. Не уехал, так и остался в Сибири.

— Я родился в Чите. Я представитель народов нашей страны: мать — забайкалка, отец – белорус. Вырос в предгорье, где служил отец, окончил школу в Уссурийске. Всю жизнь я был верен этой большой территории нашей страны, и зауральский хребет не пересек. Я хочу, чтобы эта территория — Зауралье, Сибирь, Дальний Восток — развивалась и укреплялась, — говорит ученый.

Колесит по просторам страны Геннадий Викторович и сегодня. Коллеги из Якутии даже подарили ему метелку из конской гривы – и для «отпугивания духов», и для того, чтобы самому всегда быть на коне. Впрочем, Геннадий Сакович и на дороге остается верен «топливным» машинам. В общем, как говорит молодежь, высказывая крайнюю степень уважения и признания, Геннадий Викторович «рулит».

Этот человек даст фору и поколению внуков, и правнуков в свои девяносто — то ли юбилейные, то ли просто «круглые» – гости в этом так и не сошлись. Привыкший брать на себя ответственность и быть самому у руля, он и сегодня не выпускает его из рук. К коллегам в Новосибирск? Легко, и отнюдь не пассажиром. На парковке Сибирского отделения Российской академии наук за ним давно зарезервировано место, и все 400 км в одну сторону Геннадий Викторович проезжает сам, искренне удивляясь: «А что в этом такого?». И в самом деле: было бы наивно ждать, что человек, отправляющий в небо ракеты, сам будет сидеть на месте. Нужно двигаться дальше, к новой цифре, которая ни у кого не вызовет споров: вот это – точно юбилей!

Бийский рабочий