Бийск: Аэропорт Горно-Алтайска планируют расширить и построить VIP терминал

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Тендер на разработку проекта строительства нового аэровокзала объявили в Горно-Алтайске

Аэропорт опубликовал тендер на разработку проекта, в котором рассматривается возможность реконструкции или демонтажа существующего комплекса аэровокзала и создание нового терминала В под международные воздушные линии и терминала С для VIP и бизнес-обслуживания международных и внутренних воздушных линий.

Терминал А за год должен иметь возможность принимать до 700 тыс. пассажиров в год и 508 пассажиров в час. Терминал В создается с расчетом на обслуживание 100 пассажиров в час. Оба должны быть готовы принимать Boeing 737-800, А320, А321 с их средней загрузкой 85%.

В аэропорту планируют возвести единый вестибюль для терминалов международных и внутренних воздушных линий. Кроме того, рассматривается возможность строительства поблизости заправки для электромобилей.

Работы по строительству аэровокзального комплекса намечены на 2022-2025 годы, сообщает «Интерфакс». Предполагается, что во время строительных работ аэропорт будет работать в штатном режиме.

Напомним, с 2017 года владельцами АО «Аэропорт Горно-Алтайск» являются АФК «Система» и ООО «СБК Баланс» (через ООО «Сбербанк Капитал» принадлежит Сбербанку), им принадлежит 60% и 40% соответственно.

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Бийский рабочий