ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: Аэропорт Горно-Алтайска планируют расширить и построить VIP терминал

Горняк22
14 часов Ago

0

Тендер на разработку проекта строительства нового аэровокзала объявили в Горно-Алтайске

Аэропорт опубликовал тендер на разработку проекта, в котором рассматривается возможность реконструкции или демонтажа существующего комплекса аэровокзала и создание нового терминала В под международные воздушные линии и терминала С для VIP и бизнес-обслуживания международных и внутренних воздушных линий.

Терминал А за год должен иметь возможность принимать до 700 тыс. пассажиров в год и 508 пассажиров в час. Терминал В создается с расчетом на обслуживание 100 пассажиров в час. Оба должны быть готовы принимать Boeing 737-800, А320, А321 с их средней загрузкой 85%.

В аэропорту планируют возвести единый вестибюль для терминалов международных и внутренних воздушных линий. Кроме того, рассматривается возможность строительства поблизости заправки для электромобилей.

Работы по строительству аэровокзального комплекса намечены на 2022-2025 годы, сообщает «Интерфакс». Предполагается, что во время строительных работ аэропорт будет работать в штатном режиме.

Напомним, с 2017 года владельцами АО «Аэропорт Горно-Алтайск» являются АФК «Система» и ООО «СБК Баланс» (через ООО «Сбербанк Капитал» принадлежит Сбербанку), им принадлежит 60% и 40% соответственно.

Аэропорт Горно-Алтайска планируют расширить и построить VIP терминал1

На Алтае за полгода побывало больше миллиона туристов

10:14, 15.08.2021 1254

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственным отделом по городу Бийск СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством и незаконном проникновении в жилище — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственным отделом по городу Бийск СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством и незаконном проникновении в жилище — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: Житель Республики Казахстан подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Республики Казахстан подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Республики...
Горняк22: Житель города Ижевска предстанет перед судом по обвинению в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Ижевска предстанет перед судом по обвинению в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно...
Горняк22: Житель Тальменского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью коллеге, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Тальменского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью коллеге, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Собранные следственным отделом по ЗАТО Сибирский  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для...
Горняк22: Жительница города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в склонении к употреблению наркотиков свою несовершеннолетнюю дочь — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Жительница города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в склонении к употреблению наркотиков свою несовершеннолетнюю дочь — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...

Читать по теме:

ВТОПЕ: