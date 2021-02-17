Бийск: Администрация Бийска намерена закупить дорожную технику • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

13

14,4 млн рублей готов заплатить муниципалитет за новые уборочные машины.

Администрация Бийска разместила заявку на закупку вакуумной подметально-уборочной машины и прицепной уборочной машины элеваторного типа.

В состав оборудования должны входить бункер-мусоросборник, система всасывания, бак для воды, система увлажнения, центральная щетка и прочее.

В заявке указано, что машина предназначена для уборки от загрязнения дорог с асфальтовым покрытием.

При этом оборудование должно быть предназначено для скоростной уборки. Так, уборка снега может происходить непосредственно в кузов автосамосвала во время движения, но может и выбрасывать снег на обочину.

Начальная цена, объявленная мэрией Бийска, — 14.4 млн руб.

В требованиях к технике указано, что товар должен быть без эксплуатационного пробега, не ранее 2021 года выпуска.

Аукцион пройдет в конце февраля. При этом у победителя будет еще два месяца на поставку машин.

Бийский рабочий