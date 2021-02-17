Бийск: Администрация Бийска намерена закупить дорожную технику • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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14,4 млн рублей готов заплатить муниципалитет за новые уборочные машины.
Администрация Бийска разместила заявку на закупку вакуумной подметально-уборочной машины и прицепной уборочной машины элеваторного типа.
В состав оборудования должны входить бункер-мусоросборник, система всасывания, бак для воды, система увлажнения, центральная щетка и прочее.
В заявке указано, что машина предназначена для уборки от загрязнения дорог с асфальтовым покрытием.
При этом оборудование должно быть предназначено для скоростной уборки. Так, уборка снега может происходить непосредственно в кузов автосамосвала во время движения, но может и выбрасывать снег на обочину.
Начальная цена, объявленная мэрией Бийска, — 14.4 млн руб.
В требованиях к технике указано, что товар должен быть без эксплуатационного пробега, не ранее 2021 года выпуска.
Аукцион пройдет в конце февраля. При этом у победителя будет еще два месяца на поставку машин.