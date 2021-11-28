Бийск: Администрация Бийска с прискорбием сообщает о кончине Владимира Красилова

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Владимир Маркович 10 лет возглавлял управление по культуре, спорту и молодежной политики Бийска

В Бийске ушел из жизни кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, талантливый руководитель Владимир Маркович Красилов. Как сообщили в управление культуры,спорта и молодежной политики города, Владимир Маркович болел коронавирусом.

Владимира Красилов с 1979 по 1982 год работал учителем истории, завучем по воспитательной работе в школе № 7 города Бийска. С 1982 по 1987 гг. занимал должность директора школы № 19. А с 1987 года был назначен директором новой школы №17 в микрорайоне «Зелёный клин». В 1994 году Владимир Маркович Красилов за успешное руководство коллективом педагогов и учащихся был награждён значком «Отличник народного просвещения».

С 1994 по 1999 года Владимир Маркович возглавлял ГОРОНО Бийска. Указом Президента РФ в 1998 году за заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний добросовестный труд получил почётное звание «Заслуженный учитель РФ». С 2008 по 2018 год возглавлял Управление по культуре, спорту и молодежной политики администрации Бийска.

— Под его руководством было реализовано множество замечательных проектов, — отметили в ведомстве. — Это невосполнимая потеря…Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким.

Бийский рабочий