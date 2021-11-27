ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Бийск: Администрация Бийска объявила конкурс на лучшую новогоднюю елку

Горняк22
12 часов Ago

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Бийским ТОСам предложили поучаствовать в конкурсе на лучшую елку

Мэрия Бийска сообщила о проведении смотра-конкурса «Лучшая новогодняя елка» среди органов территориального общественного самоуправления (ТОС) города.

Конкурс пройдет с 20 по 24 декабря. Заявки будут приниматься с 13 по 17 декабря в МКУ «Управление по работе с населением Администрации города Бийска». Итоги подведут 24 декабря.

В заявке на участие в Конкурсе указывается следующая информация:

  1. Наименование ТОС.
  2. Адрес местонахождения ТОС (местожительства председателя органа ТОС, территория, на которой действует ТОС (границы).
  3. Адрес установки новогодней елки.

Елки оценят по определенным критериям:

  • эстетичность;
  • художественный дизайн;
  • оригинальность;
  • наличие дополнительных арт-объектов (ледяных горок, фигур и т.д.), гирлянд, наружного освещения;
  • достижение социального эффекта (наличие положительных отзывов жителей домов в границах ТОС);
  • информационная открытость (наличие публикаций в СМИ);
  • собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые для участия в конкурсе (количество собственных и привлеченных денежных средств).

Победителям конкурса обещают вручить диплом и денежную премию.

Администрация Бийска объявила конкурс на лучшую новогоднюю елку1

Первая пошла: у ДК БОЗ в Бийске монтируют постамент для новогодней ёлки

09:39, 24.11.2021 973

 

Бийский рабочий

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