Бийск: Администрация Бийска объявила конкурс на лучшую новогоднюю елку

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Бийским ТОСам предложили поучаствовать в конкурсе на лучшую елку

Мэрия Бийска сообщила о проведении смотра-конкурса «Лучшая новогодняя елка» среди органов территориального общественного самоуправления (ТОС) города.

Конкурс пройдет с 20 по 24 декабря. Заявки будут приниматься с 13 по 17 декабря в МКУ «Управление по работе с населением Администрации города Бийска». Итоги подведут 24 декабря.

В заявке на участие в Конкурсе указывается следующая информация:

Наименование ТОС. Адрес местонахождения ТОС (местожительства председателя органа ТОС, территория, на которой действует ТОС (границы). Адрес установки новогодней елки.

Елки оценят по определенным критериям:

эстетичность;

художественный дизайн;

оригинальность;

наличие дополнительных арт-объектов (ледяных горок, фигур и т.д.), гирлянд, наружного освещения;

достижение социального эффекта (наличие положительных отзывов жителей домов в границах ТОС);

информационная открытость (наличие публикаций в СМИ);

собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые для участия в конкурсе (количество собственных и привлеченных денежных средств).

Победителям конкурса обещают вручить диплом и денежную премию.

Первая пошла: у ДК БОЗ в Бийске монтируют постамент для новогодней ёлки

09:39, 24.11.2021 973

Бийский рабочий