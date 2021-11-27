Бийск: Администрация Бийска объявила конкурс на лучшую новогоднюю елку
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Бийским ТОСам предложили поучаствовать в конкурсе на лучшую елку
Мэрия Бийска сообщила о проведении смотра-конкурса «Лучшая новогодняя елка» среди органов территориального общественного самоуправления (ТОС) города.
Конкурс пройдет с 20 по 24 декабря. Заявки будут приниматься с 13 по 17 декабря в МКУ «Управление по работе с населением Администрации города Бийска». Итоги подведут 24 декабря.
В заявке на участие в Конкурсе указывается следующая информация:
- Наименование ТОС.
- Адрес местонахождения ТОС (местожительства председателя органа ТОС, территория, на которой действует ТОС (границы).
- Адрес установки новогодней елки.
Елки оценят по определенным критериям:
- эстетичность;
- художественный дизайн;
- оригинальность;
- наличие дополнительных арт-объектов (ледяных горок, фигур и т.д.), гирлянд, наружного освещения;
- достижение социального эффекта (наличие положительных отзывов жителей домов в границах ТОС);
- информационная открытость (наличие публикаций в СМИ);
- собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые для участия в конкурсе (количество собственных и привлеченных денежных средств).
Победителям конкурса обещают вручить диплом и денежную премию.
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09:39, 24.11.2021 973