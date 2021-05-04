Бийск: Администрация города: понтонный мост в Бийске не уносило

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В пресс-службе администрации Бийска опровергли информацию. Администрация города: понтонный мост в Бийске не уносило

В пресс-службе администрации Бийска опровергли информацию о том, что понтонный мост в городе снесло течением воды. В мэрии пояснили, что в 16 часов, 2 мая было принято решение о его демонтаже для пропуска паводковых вод.

— Демонтаж проводился под полным контролем, — добавили в горадминистрации.

Ранее в соцсетях жители города, наблюдавшие за происходящим, решили, что конструкция уплыла и сотрудникам Речпорта пришлось ловить ее.

Бийчане, обсуждая эту новость, не упустили возможность отметить, что на месте понтонного давно пора построить капитальный мост. Посетовали горожане и на то, что теперь ездить на другой берег придется в объезд.

Продолжает прибывать: в Бийске из-за поднявшейся воды закрыли понтонный мост

18:42, 02.05.2021 4012

Бийский рабочий