Бийск: Администрация Бийска рассказала, как будут поздравлять ветеранов войны

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Как в Бийске будут поздравлять ветеранов войны с Днем Победы, учитывая эпидограничения этого года.

В Управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска отметили, что в этом году, учитывая эпидобстановку, особенно если речь идет о ветеранах войны, в рамках празднования 9 мая большая работа будет проводиться с ветеранами адресно.

— В частности, по стране будет проходить акция «Парад у дома ветерана». Наш город не станет исключением. Уже есть план-график проведения таких поздравлений ветеранов по месту их жительства. В акции примет участие и военный оркестр воинской части 3484, отряды юнармейцев, различные творческие коллектив и представители разных учебных заведений, — рассказал Андрей Кудинов, начальник УКСПМ администрации Бийска.

Такие мероприятия в Бийске начнутся с 4 мая.

Помимо этого, по линии соцзащиты, управления по работе с населением, правительства Алтайского каря и администрации Бийска также пройдут индивидуальные поздравления ветеранам войны.

К 9 мая в наукограде приурочат и ряд спортивных мероприятий. Одно из самых интересных состоится 8 мая в 15.00 прямо на Петровском бульваре – там пройдут матчевые встречи по боксу среди взрослых спортсменов. Эти зрелищные поединки смогут увидеть все желающие.

Второй год без парада: стал известен формат проведения 9 Мая в Бийске

14:40, 30.04.2021 2399

Бийский рабочий