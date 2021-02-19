Бийск: Администрация Бийска не согласовала коммунистам проведение митинга 23 февраля • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

19

Бийские «Коммунисты России» просят прокуратуру проверить решение властей об отказе в митинге.

Руководство партии «Коммунисты России» в Алтайском крае обратились в прокуратуру из-за отказа мэрии Бийска в проведении ими митинга 23 февраля «против буржуазного правительства и коррупции». В решении городской администрации отмечается, что в то же время будут проходить культурно-массовые мероприятия, альтернативное время и место для проведения акции чиновники не предложили.

Так, «Коммунисты России» планировали митинговать с 12 до 14 часов на Петровском бульваре. Однако в то же время (с 10 до 15 часов) свое мероприятие проводит МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Бийска». Все площадки, где в Бийске можно проводить акции (ул. Площадь 9 Января, территория у здания Льнокомбинат,2 и уже упомянутый Петровский бульвар) оказались заняты МКУ.

Партийцы подали уведомления о проведении пикетов.

— Бийский горком партии считает действия работников администрации незаконными, нарушающие статью 31 Конституции РФ (граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование). Просим вас провести проверку законности данного факта, — говорится в письме «Коммунистов России».

Бийский рабочий