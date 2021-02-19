Бийск: Администрация Бийска проиграла суд по масштабным вырубкам леса • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Теперь апелляционный суд будет решать, пройдут ли в Заречье Бийска вырубки леса.

Пограничная полоса

История эта тянется уже почти два года. Первое предписание в администрацию Бийска поступило в апреле 2019 года. Уже тогда говорилось, что на части улиц, где дома расположены вблизи леса (прежде всего, это Заречье) необходимо организовать противопожарные разрывы, то есть провести рубки, и рубки весьма заметные — так, чтобы ширина полосы, отграничивающей дома от деревьев, была от 15 до 50 метров.

Год спустя, в мае 2020 года инспекторы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю провели проверку, как предписание исполнено. Деревья были на месте.

В мэрию вновь направили предписание с требованием устранить нарушения. Срок — по 31 марта 2021 года.

Улиц, где должны провести сплошные рубки, набирается немало: Пушкина, Лермонтова, Лесная Поляна, Ягодная, Раздольная, Кожзаводская, Белинского, Тургенева. На Пушкина и Лермонтова — самые масштабные, шириной в 50 метров до лесных насаждений.

Такое предложение пожарных, мягко говоря, повергло в шок не только местных жителей, уже знающих о предписании, но и представителей городской администрации и самих лесников.

— Если мы будем выполнять это предписание и проводить сплошные рубки, шириной в 50 метров, то у нас от лесов практически ничего не останется, одни полоски. Мы так все Заречье «выкосим», – пояснял Данил Голотвин, директор предприятия «Леспромэкспорт», обслуживающего леса Бийска.

В администрации и «Леспромэкспорте» потребности в сплошной рубке не видят, поясняя это тем, что верховой пожар не может существовать без поддержки низового пламени. Чтобы этого избежать, нужно убирать весь горючий материал – сухостой, ветки, прокладывать систему минерализованных полос. Это и есть противопожарные расстояния.

Но прийти к консенсусу с МЧС не удалось. Начались суды.

В лесах Бийска могут провести сплошные рубки шириной в 50 метров

13:33, 09.07.2020 6951

Без отступлений и компенсации

Судебные споры сначала шли в Барнауле, в Алтайском краевом арбитражном суде.

Истцом выступила администрация Бийска. Поводов для споров было несколько — например, наличие пожарных гидрантов и водоемов в отдаленных уголках города, но самый масштабный вопрос — тот самый пятый пункт из предписания пожарных, касающийся вырубок.

В мэрии свою позицию обозначили четко: выполнить рубки, шириной в 50 метров от леса до застройки, невозможно.

В 2009 году леса, находящиеся на территории Бийска, были выведены из Гослесфонда и переведены в статус городских защитных лесов. Основная функция – выработка кислорода, защита от ветров и пыли, а также создание в городе благоприятной экологической обстановки. Это же закрепили и в Лесоустроительном регламенте. В лесах с таким статусом сплошные рубки запрещены. В связи с этим требования о противопожарном расстоянии к лесам Бийска применению не подлежат, уверены в мэрии.

При этом муниципалитет готов проводить другие мероприятия, направленные на предупреждение пожаров.

Требование провести в городе серьезные вырубки леса администрация Бийска считает необоснованным. Но Арбитражный суд Алтайского края встал на сторону регионального управления МЧС и необоснованными признал доводы муниципалитета.

Один из основных документов, на который ссылаются в суде, — СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Документ этот не предусматривает отступлений от требований к противопожарным расстояниям, как и разработку компенсирующих мероприятий, которые позволили бы ширину этих разрывов хотя бы сократить. Так что, какие леса окружают Бийск — защитные или просто «для красоты», — во внимание не учитывается.

В итоге в конце 2020 года, 23 декабря, суд вынес решение: администрации Бийска в удовлетворении заявленных требований — то есть в отмене пунктов предписания — отказать.

Не надо было строить

В СНиП расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов указаны все те же — от 15 до 50 метров, в зависимости от этажности. Причем они определяются как наименьшее расстояние от наружных конструкций зданий до леса. Больше — пожалуйста. Меньше — нельзя.

Что делать теперь? Ответа, похоже, нет, а все беды кроются в прошлом. Так что если не хочется рубить — сносите.

По мнению суда, муниципалитет в свое время не предпринял мер, чтобы постройки вблизи леса вообще не появились.

Приводим цитату из решения суда:

«Соблюдение противопожарного разрыва от лесного массива до зданий и сооружений не предписывает обязательной вырубки лесных насаждений. Обеспечение противопожарных расстояний осуществляется на стадии разработки документов по планировке и застройке поселения и предусматривает размещение проектируемых зданий и сооружений с соблюдением требуемых противопожарных разрывов до соседних объектов. Право органа местного самоуправления на осуществление контроля за размещением движимых и недвижимых объектов в границах муниципального образования, регулирование планировки и застройки территорий муниципальных образований, выдачу разрешений на строительство, право владения, предоставления земельных участков для строительства и реконструкции закреплено Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным Кодексом. В случае самовольного строительства объектов, в том числе с нарушением противопожарных расстояний, орган местного самоуправления в пределах своей компетенции принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями».

И не сгореть, и не спилить

В Бийске с решением Арбитражного суда Алтайского края не согласились, и муниципалитет обратился с апелляцией выше — в Томск.

26 января 2021 года Седьмой арбитражного апелляционного суд вынес определение о принятии в производство жалобы администрации Бийска на решение Арбитражного суда Алтайского края. Первое заседание по нему пройдет до конца месяца. Оно назначено на 25 февраля.

Пока же «БР» попросил прокомментировать ситуацию Александра Макарова, начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

— Нормы, которые обеспечивают 50-метровую вырубку от леса до построек, были закреплены еще 30 лет назад, и, кроме того, отражаются и в документах самого Бийска, — говорит Александр Владимирович. — Обусловлено это основной задачей — не допустить переход лесного пожара на домовладения и объекты экономики. Но администрация Бийска вместо того, чтобы предпринять для этого меры, к сожалению, идет по пути оспаривания. Вот на это хотелось бы обратить внимание.

Лесные пожары в Сибири действительно стали вспыхивать чаще. Самым горячим был 2019 год — тогда полыхали Якутия, Бурятия, Красноярский край и, конечно, Иркутская область. Дымом заволокло полстраны. Именно после событий 2019 года в России начался пересмотр законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров. На Алтае свои истории — когда огнем выжигало целые села. Достаточно вспомнить Михайловский район, где дома горели сотнями.

Однако даже благие намерения в Бийске едва ли воспримут с пониманием. Леса — то немногое достояние города, которое есть и доступно каждому. Да и строить дома многие решались в том же Заречье именно из-за близости к реке и лесу. Получается, шли за экологией, а получат пустырь.

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15:10, 30.07.2020 4258

Учитывая, что через Бийск проходит федеральная трасса, что нас окружают полигоны, предприятия оборонки, угольные котельные и очистные сооружения, перспективы становятся и вовсе грустными. А еще — скандальными, если вспомнить, как болезненно реагируют бийчане на вырубки в лесах.

Кстати, попытки провести сплошные рубки в Заречье уже были.

В управлении ГОЧС до сих пор вспоминают, что в 2014 году от идеи прореживание леса у улицы Тургенева пришлось отказаться, потому что местные жители просто стали выходить из домов с ружьями.

Так что если город все-таки обяжут выпилить лес, не исключено, что выступления общественников, скажем, после санитарных рубок на АБ или сообщений о застройке участка леса на Льнокомбинате, покажутся разминкой.

Бийский рабочий