Бийск: Адвоката и бизнесмена на Алтае обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

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Адвокат осуществлял защиту по уголовному делу, обвиняемым по которому являлся житель Бийска.

Оперативники управления Федеральной службы безопасности Алтайского края вскрыли незаконную деятельность предпринимателя и адвоката региональной Адвокатской палаты. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В следственном комитете сейчас расследуется уголовное дело. Фигуранты находятся под домашним арестом.

По данным следствия, адвокат осуществлял защиту по уголовному делу, обвиняемым по которому являлся житель Бийска.

Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана совместно со знакомым предпринимателем, адвокат получил от своего доверителя денежные средства в размере 12 миллионов рублей. Деньги предназначались якобы для передачи взятки должностным лицам за принятие положительных решений по уголовному делу, смягчающих наказание мужчине.

В действительности же адвокат и предприниматель не намеревались передавать кому-либо деньги, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

В Бийске за взятку министру здравоохранения осужден бизнесмен

11:23, 10.10.2021 917

Бийский рабочий