Бийск: Абитуриенты Алтайского края чаще выбирают стоматологию, дизайн и экономику

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Несмотря на меняющиеся тренды в крае по-прежнему популярны такие специальности, как «экономика», «юриспруденция» и «госуправление».

В 2020 году средний проходной балл за ЕГЭ по предмету вырос (эта тенденция наблюдается уже не первый год – каждый год проходной балл подрастает), сейчас он в среднем выше 70. А самыми востребованными направлениями у поступающих являются «экономика», «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление», «психология», «стоматология» и «дизайн». В АлтГУ наиболее высокий конкурс на «государственное и муниципальное управление», в медицинском университете много желающих учиться медико-профилактическому делу.

Кстати в АлтГУ студентам, показавшим высокие баллы по ЕГЭ и олимпиадникам платят стипендии, которые в среднем составляют размер зарплаты работающего человека. Но высокую стипендию имеет право получать не каждый, а лишь стобалльники ЕГЭ, медалисты, победители и призёры чемпионатов «Молодые профессионалы», те, кто имеет высокие результаты по математике, информатике, физике, биологии, химии, географии и обществознанию. Самые высокие выплаты, по 35 тысяч, ждут победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников и участников международных олимпиад по общеобразовательным предметам.

Ежегодно в вузы региона принимается на обучение по программам высшего образования порядка 13 тысяч человек, выпускается – 10 тысяч человек. В 2021 году общий объем приема в вузах края составил 8,4 тыс. мест бюджетных мест, что на 9 % больше по сравнению с 2020 годом, за счет бюджетных мест магистратуры.

Прием заявлений и документов у абитуриентов в вузы начнется не позднее 20 июня, вступительные испытания завершатся 25 июля.

Более половины выпускников Алтайского края обеспечат бюджетными местами

18:40, 21.03.2021 586

Бийский рабочий