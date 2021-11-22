Бийск: Абхазия поставит к новогоднему столу россиян более 2000 тонн мандаринов

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Абхазские мандарины славятся своим сладким вкусом с кислинкой, они более экологичные, так как их ничем не обрабатывают

В Абхазии начался сезон сбора мандаринов, который продлится до середины января. Абхазские мандарины считаются самыми экологически чистыми, фрукты меньше обрабатывают всякой химией для лучшей сохранности, ведь везти их недалеко. Кроме того, эти фрукты не обрабатывают воском для товарного качества.

Цитрусовые быстро портятся, поэтому таможенный контроль проводится в максимально короткие сроки. Всего с начала октября в Россию из Абхазии импортировано порядка 2000 тонн цитрусовых фруктов.

Эксперты рассказали, как выбрать вкусные мандарины: они должны быть оранжевого или желто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью, у раннего урожая кожура более гладкая, а сами мандарины плотные.

— Не всегда внешние качества выдают содержимое плода. Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу — не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие, — рассказал РИА «Новости» заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрия Сабекия.

Также он указал на одну особенность, появившуюся с недавнего времени, — продажу цитрусовых с веточками, которые «являются показателем свежести».

— Раньше абхазские цитрусовые продавались без веточек. Сейчас мы столкнулись с этим на рынке, и китайские цитрусовые начали продавать с веточками. У абхазских листья более широкие и заострённые, а у китайских — узкие, чуть продолговатые.

Всего в Абхазии произрастает около 120 сортов цитрусовых, на которые делается упор в селекции. Основной промышленный сорт мандаринов в республике — уншиу — это вид древесных растений из рода цитрусовых, завезенный в Абхазию в 1894 году.

Поставки мандаринов в Сибирь выросли вдвое

18:45, 19.11.2021 562

Бийский рабочий