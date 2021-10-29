Бийск: А сосны нам не нравятся: бийчане удивились высадке молодых саженцев у дороги

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Горожане посчитали, что это не самое благоприятное место для зеленых насаждений

В конце октября, в благоприятное для посадки саженцев деревьев и кустарников время, в Бийске еще раз озеленили Зеленый клин. Вдоль автомобильной дороги возле ТЦ «Ривьера» высадили 55 молодых сосен.

Как сообщает городская администрация, материал для посадок безвозмездно городу предоставило предприятие «Леспромэкспорт». Непосредственно сами работы провели специалисты ООО «Зеленстрой».

Высадка молодых сосен в конце октября в Бийске Фото: Сергей Кулыгин

Но основная задача даже не в том, чтобы высадить саженцы в землю, а сберечь их. Судьба маленьких сосен, брошенных на борьбу за экологию в Бийске, взволновала многих горожан. «Сосны? Посреди города?», – удивлялись они. Хотя, как писал «БР», сосны действительно могут спокойно расти не только в лесу, но и в так скажем, в экстремальных условиях.

– Правильно, что именно эти деревья высадили. Для людей с бронхолегочными заболеваниями это хорошо. Берегите саженцы! – пишут пользователи в группе @biysk.

– Класс! Всегда хотелось, чтобы в городе много хвойных деревьев было!

Большинство бийчан поставили под сомнение «удачную идею высадки сосен у дороги». Аргументов приводится множество. И сезон не тот – замерзнут. И район не тот – слишком загрязненный. И дети поломают, а что не доломают – выкопают бабушки, да унесут к себе в огород.

– Спорное решение. Корни будут поднимать асфальт, и в том случае, если они вырастут (в чем я сомневаюсь), он будет трескаться. Не то место выбрали, у дороги.

– Идея хороша, но поздно высаживают, замерзнут.

– Молодцы, что высаживают. Но сосны вряд ли вырастут. И когда они поднимутся (а из питомника они нежные), тем более им не выжить. Нужно высаживать то, что более устойчиво к экологически загрязненному району.

– Хорошее дело, но надо ставить камеры. Или раздать желающим, бесплатно еще саженцев, иначе «садисты» выкопают, им же нужнее.

Высадка молодых сосен в конце октября в Бийске Фото: Сергей КулыгинВысадка молодых сосен в конце октября в Бийске Фото: Сергей Кулыгин

Также бийчане усомнились в правильности выбора материала для посадки: сосны совсем не для оживленной дороги.

– Ну, может быть, вырастут сосны. И станут вместо столбов для гонщиков! Еще бы поперек дороги посадили. Видимости летом – ноль, а зимой их снегоуборкой снесут.

Посоветовали для Зеленого клина клён: потому что он «хоть где растёт, зараза» и хорошо чистит воздух. А также традиционные берёзки или ели.

Незелёная Зелёнка: бийчане обсуждают недостатки нового парка за «Ривьерой»

10:28, 02.08.2020 5379

Бийский рабочий