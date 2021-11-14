Бийск: А снег идёт: Яндекс назвал самые снежные мегаполисы России

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Рейтинг проводился среди миллионников, поэтому алтайских городов в нем нет, хотя, по итогам прошлой зимы, Бийск мог туда попасть

Самые снежные зимы обычно выдаются в Челябинске, Перми и Нижнем Новгороде, а меньше всего снега выпадает в Санкт-Петербурге, Волгограде и Ростове-на-Дону. Об этом сообщают аналитики сервиса «Яндекс. Погода» — они изучили данные метеонаблюдений за последние 10 лет среди городов-миллионников.

Выяснилось, что самые снежные зимы – на Урале, в Челябинске. Общая толщина снега, выпавшего там за сезон, составляет в среднем 181 см. На втором месте тоже уральская Пермь (143 см), на третьем — Нижний Новгород (126 см).

Рекорд последних 10 лет по толщине выпавшего за сезон снега принадлежит также Челябинску: зимой 2013-2014 годов она составила 240 см.

Из ближайших к Алтайскому краю городов-миллионников больше всего снега выпадает в Красноярске – 114 см, в Новосибирске – 110 см и в Омске — 100 см.

По данным сайта НГС, в Новосибирске снег идет 128 дней (город занял 10-е место в рейтинге «Яндекс. Погоды»), первые осадки обычно выпадают в сентябре, последние – в мае. За год на Новосибирск выпадает примерно 55 млн КАМАЗов снега.

И несмотря на то, что алтайских городов (в силу их малочисленного населения), в рейтинге Яндекса нет, Бийск по итогам прошлой зимы, вполне мог бы попасть в такой список – только 1 марта 2021 года в городе выпало небывалое количество осадков – 17 мм снега. Метеорологи поясняют – это много даже для Сибири. При этом снегопады продолжались так же 2, 3 и 4 марта. Аномальный снегопад тогда за день сумел парализовать транспортную систему Бийска, а трамваи встали на прикол почти на две недели, чего никогда не случалось за всю историю этого вида транспорта в наукограде.

Череда снежных циклонов: всю неделю в Алтайском крае будут идти осадки

06:29, 13.11.2021 4560

Бийский рабочий