Бийск: 9 октября: что нельзя делать по народным приметам в день Иоанна Богослова

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Народный праздник 9 октября получил названия Иоанн Богослов или Путник

9 октября христиане почитают евангелиста и апостола Иоанна Богослова, который после ухода Иисуса Христа остался в Иерусалиме, заботясь о Богородице.

О его жизни существует много преданий, однако известно, что он — единственный из двенадцати апостолов, который умер своей смертью. После смерти Девы Марии он отправился проповедовать, подвергался ссылкам и гонениям. Несколько лет перед смертью прожил в Эфесе, где написал одно из четырех Евангелий. Он также автор «Апокалипсиса» — завершающей части Нового Завета.

Иоанна наши предки считали покровителем дальней дороги, обращаясь к нему за помощью в пути.

В этот день категорически запрещается ссориться и конфликтовать с окружающими людьми.

Нельзя ничего поднимать на перекрестке, а также считать деньги, плеваться, есть в этом месте.

Нельзя носить старую или грязную обувь, иначе жизненный путь будет тернистый.

По погоде в день Ивана Богослова предсказывали наступление зимы. Если выпадал снег, холодов ожидали через 40 дней. Ну а дождь обещал, что мокро на улице будет еще 3 недели.

Народные приметы на 9 октября

Дождь в этот день — дождливая погода продержится еще 3 недели.

Снег в этот день — зима начнется с Михайлова дня (21 ноября).

Дождь со снегом в этот день — в январе стоит ждать 3 сильных оттепели.

Розовый закат — к ветрам.

Небо в дымке во время захода солнца — к ненастью.

Тетерева на верхушках деревьев — к ясной погоде.

Яркие звезды предвещают хорошую погоду, тусклые — дождь и снег.

Листопад предвещает похолодание и скорую зиму.

Грачи улетели — снег выпадет.

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16:16, 08.10.2021 452

Бийский рабочий