Бийск: 9 мая в российских городах пройдет акция «Свет Победы»

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Всероссийская акция призвана призванная почтить память тех, кто отстоял нашу страну в годы Великой Отечественной войны.

Для участия в акции необходимо ровно в 21:50 выключить свет в квартире, подойти к окну и зажечь фонарик, а ровно в 22:00 во всех крупных городах России начнется праздничный салют.

Выкладывайте видео со своим участием в акции в социальные сети под хэштегом #СветПобеды, чтобы его увидело как можно больше людей!

В прошлом году парад Победы проходил в изоляции — и в Москве устроили флешмоб, с которым героев войны можно было почтить дома. Главное — вовремя подойти к окну.

Получилось красиво, и в этот раз то же самое решили повторить по всей стране. Чтобы поучаствовать, нужно дождаться 21:50 и зажечь фонарик. Причём где угодно: у окна собственной квартиры, в парке, на улице, в кафе и даже на Красной площади.

Почему именно 21:50? Потому что ровно в 22:00 во всех крупных городах начнутся праздничные салюты. Один свет перейдёт в другой – и это будет символично, считают организаторы акции.

Бийский рабочий