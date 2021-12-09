Бийск: 9-летняя бийчанка приняла участие в шоу Максима Галкина «Лучше всех!»

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Девочка покорила ведущего своими спортивными достижениями

9-летняя Карина Соколова из Бийска стала участницей шоу «Лучше всех!» на Первом канале. Юная бийчанка попала на программу благодаря тому, что с двух лет занимается каякингом. Любовь к этому спорту девочке привила мама, она тренер по гребле. У Карины уже есть множество медалей. В программе ее назвали принцессой гребли.

В ходе беседы девочка рассказала о своем виде спорта, достижениях и о своей маме. Ведущий также поговорил с Кариной и о городе, из которого она приехала. Максим Галкин поинтересовался у девочки, что посмотреть в Бийске тому, кто приехал туда первый раз. С ответом Карина немного затруднилась, но в итоге шутя посоветовала гостям города посетить бассейн, где она занимается.

В финале встречи Максим Галкин предложил бийчанке вместе проверить сможет ли она с помощью весла выполнять простые бытовые дела.

Юная бийчанка получила приглашение на кастинг шоу «Голос. Дети»

15:48, 08.12.2021 775

Бийский рабочий