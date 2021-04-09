Бийск: 9 апреля в Бийске будет разведен понтонный мост

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Это необходимо для пропуска ледохода.

Бийский речпорт – собственник понтонного моста – готовится к прохождению ледохода. Так, с пятницы, 9 апреля, проезд по понтоннику будет закрыт. Ограничение будет введено с 9 утра.

Напомним, развод понтонного моста в Бийске всегда, как правило, начинается в конце марта — начале апреля. В прошлом году движение по мосту закрыли с 28 марта, а вновь собрали мост лишь 13 апреля.

Разбирают мост по принципу конструктора – въезы-выезды на понтонник, как защелки, поднимают вверх, а затем по участкам с помощью крана поднимают полотно моста.

Теперь за реку и обратно бийчанам придется добираться в объезд. Как долго в разведенном состоянии мост, значительно разгружающий городские транспортные потоки, будет стоять — зависит от погодных условий. Обычно на это уходит две-три недели.

Руководитель речпорта пояснил повышение стоимости проезда по понтонному мосту

07:15, 15.04.2020 4004

Бийский рабочий