Бийск: 80 тысяч тонн в запасе: в Бийске за праздники не было сбоев в подаче тепла

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Длинные ноябрьские выходные предприятия СГК в Бийске отработали без сбоев

На праздниках бийчане уже смогли вспомнить, что такое сибирские морозы – в некоторые ночи температура опускалась до -19…-24 градусов.

Как рассказали в пресс-службе СГК, с 4 по 7 ноября во время плановых обходов не было обнаружено ни одного повреждения на теплосетях и оборудовании. Жалоб от жителей города на сбои в подаче тепла в единую диспетчерскую службу компании также не поступало.

— Немного «погудела» в течение последних суток Бийская ТЭЦ, но это было связано с перезапуском оборудования для перехода на полную мощность турбогенератора №3 и никак не сказалось на режиме подачи тепла. К 10 часам утра в понедельник этот процесс был завершен и шум прекратился, — пояснили в СГК Бийск.

Также отмечается, что запас топлива на угольном складе станции составляет почти 80 тысяч тонн, что в 1,8 раз превышает нормативный запас, который должен храниться на станции в этот период года. Такого количества угля хватит, чтобы непрерывно отапливать весь город 15 суток, включая зону действия малых котельных.

Необходимости занимать углем всю площадь хранилища нет, так как логистика СГК обеспечивает поступление топлива на станцию с кузбасских разрезов ежедневно на протяжении всего года.

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13:12, 07.11.2021 621

Бийский рабочий