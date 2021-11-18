ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: 80 участковых уполномоченных в Бийске отмечают профессиональный праздник

Горняк22
20 часов Ago

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17 ноября в России — день участковых уполномоченных полиции

В Межмуниципальном управлении МВД России «Бийское» сегодня несут службу более 80 участковых уполномоченных полиции, рассказали в пресс-службе ведомства.

Это люди, которые готовы выслушать и прийти на помощь жителям Бийска в любую минуту. Сотрудники именно этого подразделения наиболее тесно общаются с горожанами. У участковых — широкий круг обязанностей. Это и поддержание порядка на вверенной территории, рассмотрение обращений и жалоб жителей, составление административных протоколов, выявление и раскрытие преступлений.

Большое внимание участковые уделяют профилактической работе, особенно противодействию мошенникам. Они лично посещают квартиры бийчан и отдавая в руки памятку, проговаривают правильный алгоритм действий.

Сегодня в профессиональный праздник правоохранители несут службы на своих участках — обеспечивают покой и правопорядок в жилых домах.

80 участковых уполномоченных в Бийске отмечают профессиональный праздник 1

36 протоколов на нарушителей составила полиция Бийска в «День профилактики»

11:51, 23.10.2021 1817

 

Бийский рабочий

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