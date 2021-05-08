Бийск: 8 мая в Алтайском крае сохранится теплая и ветреная погода

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Днем ветер будет северо-западным.

В субботу, 8 мая в Алтайском крае температура воздуха составит +19,+24 градусов. Осадков не ожидается, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер будет северо-западным, 4-9 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 14 метров в секунду.

Температура ночью опустится до +3,+8 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Бийске днем воздух прогреется до +22 градусов. День будет солнечным, скорость ветра 3-7 метров в секунду. Ночные температуры составят +6,+11 градусов, осадков не ожидается.

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16:02, 07.05.2021 917

Бийский рабочий