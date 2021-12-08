Бийск: 8 декабря в Алтайском крае станет самым холодным днем недели

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Первые морозы придутся на середину этой недели

Холодный фронт охватил регион еще ночью с 7 на 8 декабря. Согласно данным синоптиков температура в регионе опустилась до -15,-20 градусов, а по северо-западу похолодало до -27 градусов.

Морозно будет и днем 8 декабря. Температура воздуха останется почти такой же, как ночью — около -15,-20 градусов, лишь по югу потеплеет до -10 градусов. В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.

По настоящему холодно станет к ночи среды. Температура опустится до -24,-29 градусов, по востоку -18,-23 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 3-8м/с.

Тридцатиградусные морозы придут в Алтайский край сразу после дождя со снегом

06:01, 07.12.2021 3754

Бийский рабочий