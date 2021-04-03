Бийск: 700 заявлений подали бийчане за первый день приема документов в первые классы

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1 апреля в Алтайском крае стартовала запись в первые классы на 2021-22 учебный год.

В первые утренние часы от родителей поступило свыше трех тысяч обращений. По итогам дня 1 апреля в крае подали более 6800 заявлений, сообщили в региональном Министерстве образования и науки.

Сегодня, 2 апреля, в Барнауле подали около 4500 заявлений, в Бийске — более 700, в Новоалтайске — более 400, в Рубцовске — 280 заявлений. Также обращения поступили из районов края.

При этом большинство заявок, 76 процентов, поступило через портал образовательных услуг, еще 24% — через специалистов муниципальных органов управления образованием.

Обрабатывает поступившие заявления Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени Олега Львова. Его директор Михаил Рязанов отметил:

— Несмотря на то, что в начале работы были попытки DDoS-атак на электронную систему «Сетевой край. Образование» (портал образовательных услуг), в кратчайшие сроки они были нейтрализованы. Прием заявлений продолжается в штатном режиме. Система в минуту обрабатывает более 100 заявлений по приему детей в первый класс.

Напомним, уточнить информацию и задать дополнительные вопросы можно по телефону горячей линии (3852) 20-64-44 по будням с 8 часов 30 минут до 17 часов.

В школах Алтайского края началась последняя в этом году учебная четверть

10:10, 29.03.2021 709

Бийский рабочий