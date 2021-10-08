Бийск: 7 октября в Алтайском крае прошла первая сессия АКЗС нового созыва

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В числе первых вопросов — подтверждение полномочий нового состава краевого парламента

Первым вопросом сессии председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова представила сообщение о результатах выборов депутатов АКЗС восьмого созыва. Они признаны состоявшимися и действительными.

В Алтайское краевое Заксобрание избрано 68 депутатов: 34 — по краевому избирательному округу и 34 — по одномандатным.

Депутаты выбрали нового председателя АКЗС — кандидаты выступили перед депутатами с программами предстоящей деятельности. После этого посредством тайного голосования состоялось избрание председателя АКЗС. За Александра Романенко было подано 41 голосов, за Юрия Кропотина — 25 голосов (всего на сессии присутствовало 66 депутатов). По регламенту АКЗС кандидат считается избранным, если за него проголосовали более половины депутатов (то есть 35 и более голосов «за»). Председателем АКЗС стал Александр Романенко. Он будет осуществлять свою деятельность на постоянной профессиональной основе.

Также на первой сессии АКЗС депутату утвердили новую структуру парламента, теперь в нем будет работать девять постоянных комитетов и были выбраны председатели этих комитетов:

депутат по одномандатному избирательному округу № 3 («Единая Россия») Денис Голобородько — комитет по правовой политике и местному самоуправлению;

депутат по краевому избирательному округу («Единая Россия») Антон Васильев — комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям;

депутат по краевому избирательному округу (ЛДПР) Владимир Семенов — комитет по промышленности, предпринимательству и туризму;

депутат по одномандатному избирательному округу № 6 («Единая Россия») Игорь Панарин — комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи;

депутат по одномандатному избирательному округу № 4 («Единая Россия») Сергей Серов — комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии;

депутат по одномандатному избирательному округу № 13 («Единая Россия») Владимир Лещенко — комитет по здравоохранению;

депутат по краевому избирательному округу («Справедливая Россия — За правду») Александр Молотов — комитет по образованию и науке;

депутат по одномандатному избирательному округу № 8 («Единая Россия») Ирина Солнцева — комитет по социальной защите и занятости населения;

депутат по одномандатному избирательному округу № 29 («Единая Россия») Татьяна Ильюченко — комитет по спорту, культуре и молодежной политике.

Составлен предварительный список депутатов АКЗС 8 созыва

16:42, 23.09.2021 1992

Бийский рабочий