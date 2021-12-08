Бийск: 7 и 8 декабря из-за проезда военных колонн будут перекрывать Чуйский тракт
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Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении движения транспорта
7 и 8 декабря для всех видов транспорта будет ограничено движение на некоторых участках Чуйского тракта. Это будет сделано для планового передвижения военных колонн.
7 декабря с 21.50 до 24.00— н.п. Косиха – а/д Р-256 Чуйский тракт – н.п. Полковниково.
8 декабря с 17.50 до 20.55:
- н.п. Украинский – а/д Р-256 Чуйский тракт – н.п. Романово;
- н.п. Украинский – а/д Р-256 Чуйский тракт – граница Косихинского и Первомайского районов;
- н.п. Полковниково – а/д Р-256 Чуйский тракт – н.п. Косиха.
Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и заранее планировать свои поездки, чтобы не оказаться в трудной ситуации. Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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10:42, 16.10.2021 1145