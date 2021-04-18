Бийск: 67-летний пенсионер спровоцировал аварию на выезде из Бийска

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Мужчина выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковушкой.

67-летний пенсионер спровоцировал аварию на выезде из Бийска. Мужчина выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковушкой. Есть запись с регистратора, которая уже приобщена к материалам административного дела.

Авария произошла в селе Первомайское. Водитель «Приоры» двигался по своей полосе в направлении Бийска. И за заправкой на встречку выехал водитель ВАЗа шестой модели.

Пенсионер, видимо, надеялся проскочить, однако случилось лобовое столкновение. У водителя шестёрки диагностировали множественные переломы и ушибы. Также пострадал пассажи «Лады».

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Лобовое столкновение: недалеко от Бийска произошло серьёзное ДТП

19:22, 12.04.2021 999

Бийский рабочий