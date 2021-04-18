Бийск: 67-летний пенсионер спровоцировал аварию на выезде из Бийска

Бийск: 67-летний пенсионер спровоцировал аварию на выезде из Бийска18.04.2021
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Мужчина выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковушкой.
67-летний пенсионер спровоцировал аварию на выезде из Бийска. Мужчина выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковушкой. Есть запись с регистратора, которая уже приобщена к материалам административного дела.
Авария произошла в селе Первомайское. Водитель «Приоры» двигался по своей полосе в направлении Бийска. И за заправкой на встречку выехал водитель ВАЗа шестой модели.
Пенсионер, видимо, надеялся проскочить, однако случилось лобовое столкновение. У водителя шестёрки диагностировали множественные переломы и ушибы. Также пострадал пассажи «Лады».
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.
Лобовое столкновение: недалеко от Бийска произошло серьёзное ДТП
19:22, 12.04.2021 999