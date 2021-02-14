Бийск: 65 лет назад начало свою историю телевидение Алтайского края • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

12

Первыми из жителей края телепередачи начали смотреть барнаульцы.

1956-й год — это год XX съезда партии с материалами о культе личности, 56-й год — это год первого спутника Земли. Телевидение в Барнауле возникло как результат научно-технического подъёма в стране. Телевидение на Алтае создавали подлинные энтузиасты.

Местом для барнаульской телестудии был выбран первый этаж жилого дома на Ленинском проспекте, 78. Во дворе дома была построена 37 метровая вышка, позволяющая принимать передачи в радиусе 20-40 км. Первый Барнаульский телецентр был разработан и воплощен в металле инженерами и рабочими Томского политехнического института, Барнаульского радиозавода и Завода транспортного машиностроения. Передающий комплекс включал в себя 900 радиоламп и потреблял электроэнергии почти столько же, сколько потребляет целая студия сегодня.

Первый экспериментальный показ художественного фильма по телевидению состоялся 13 февраля 1956 года. В этот день барнаульцы, включив свои телевизоры услышали:

— Внимание, внимание! Говорит и показывает Барнаул. Начинаем пробную телевизионную передачу Барнаульского радиолюбительского телецентра! — а также увидели испытательную таблицу настройки, затем киножурналы «Сибирь на экране» и «Новости дня».

14 февраля зрителям был показан художественный фильм «Кубанские казаки».

За полтора месяца работы любительская студия показала зрителям свыше 30 программ. Барнаульцы увидели много художественных, научно-популярных и документальных фильмов, киножурналов. Среди них были такие картины, как «Депутат Балтики», «В один прекрасный день», «Чемпион мира», «Учитель», «Во льдах океана», «Человек идет по следу», «Экран жизни». В воскресные дни для детей демонстровались фильмы: «Кортик», «Огни на реке», «Чук и Гек» и другие. Из Москвы из Центральной студии телевидения получали киносъемки концертных программ с участием известных мастеров искусств.

Впервые «живого» диктора барнаульцы увидели только 20 октября 1956 года. К этому дню была смонтирована первая студийная камера и барнаульские телезрители, а их было несколько десятков — счастливых обладателей телевизоров КВН с кинескопом 18 см по диагонали, увидели первого диктора — Марию Скоромную.

4 ноября 1956 года состоялось торжественное открытие Барнаульской студии телевидения. В прямом эфире перед телезрителями предстали создатели телецентра, представители общественности города, гости из Москвы. С этого дня начинается история телевидения на Алтае. В Сибири это был третий телецентр. Первым директором студии стал Петр Васильевич Скиба, первым главным режиссёром — Захарий Борисович Гутчин, инженерно-техническую службу возглавлял Ким Чанцев. Среди самых первых — телеоператор Борис Лопаткин, звукооператор Мария Карих, художник Геннадий Вильмс.

Работать приходилось в очень стесненных условиях. Площадь студии была чрезмерно мала – всего 35 квадратных метров, она представляла собой только кабину для диктора. Был проведен целый цикл передач по истории города Барнаула. Из крошечного павильона показывались лучшие театральные спектакли и концерты художественной самодеятельности. Нужно отметить, что температура в павильоне поднималась до 55–60 градусов. Особенно тяжело в этих условиях было работать операторам – их обливали водой. 7 ноября 1961 года впервые барнаульцы на своих экранах увидели прямую трансляцию демонстрации.

В 1957 году телевидение появилось в Бийске (о том, как рождался Бийский телецентр «БР уже рассказывал), в 1958 году — в Рубцовске.

В 1962 — 963 годах был введен в эксплуатацию телецентр в Барнауле на Змеиногорском тракте.

Заветный голубой экран: когда в дома бийчан пришло телевидение

07:43, 04.02.2021 2037

Бийский рабочий