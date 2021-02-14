Бийск: 65 лет назад начало свою историю телевидение Алтайского края • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Бийск: 65 лет назад начало свою историю телевидение Алтайского края

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

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Первыми из жителей края телепередачи начали смотреть барнаульцы.

1956-й год — это год XX съезда партии с материалами о культе личности, 56-й год — это год первого спутника Земли. Телевидение в Барнауле возникло как результат научно-технического подъёма в стране. Телевидение на Алтае создавали подлинные энтузиасты. 

Проспект Ленина у дома №78, где в 1956-63 годы находилась студия телевидения.1

Местом для барнаульской телестудии был выбран первый этаж жилого дома на Ленинском проспекте, 78. Во дворе дома была построена 37 метровая вышка, позволяющая принимать передачи в радиусе 20-40 км. Первый Барнаульский телецентр был разработан и воплощен в металле инженерами и рабочими Томского политехнического института, Барнаульского радиозавода и Завода транспортного машиностроения. Передающий комплекс включал в себя 900 радиоламп и потреблял электроэнергии почти столько же, сколько потребляет целая студия сегодня.

Дикторы барнаульской студии телевидения Сергей Марков и Мария Скромная.2

Первый экспериментальный показ художественного фильма по телевидению состоялся 13 февраля 1956 года. В этот день барнаульцы, включив свои телевизоры услышали:

— Внимание, внимание! Говорит и показывает Барнаул. Начинаем пробную телевизионную передачу Барнаульского радиолюбительского телецентра! — а также увидели испытательную таблицу настройки, затем киножурналы «Сибирь на экране» и «Новости дня».

14 февраля зрителям был показан художественный фильм «Кубанские казаки».

65 лет назад начало свою историю телевидение Алтайского края 3

За полтора месяца работы любительская студия показала зрителям свыше 30 программ. Барнаульцы увидели много художественных, научно-популярных и документальных фильмов, киножурналов. Среди них были такие картины, как «Депутат Балтики», «В один прекрасный день», «Чемпион мира», «Учитель», «Во льдах океана», «Человек идет по следу», «Экран жизни». В воскресные дни для детей демонстровались фильмы: «Кортик», «Огни на реке», «Чук и Гек» и другие. Из Москвы из Центральной студии телевидения получали киносъемки концертных программ с участием известных мастеров искусств.

Впервые «живого» диктора барнаульцы увидели только 20 октября 1956 года. К этому дню была смонтирована первая студийная камера и барнаульские телезрители, а их было несколько десятков — счастливых обладателей телевизоров КВН с кинескопом 18 см по диагонали, увидели первого диктора — Марию Скоромную.

Таблица (разработана в 1949 году) и в сетке вещания центральных телевизионных каналов стояла где-то до конца 70-х годов. Телецентры имели расписание, по которому были обязаны транслировать ТИТ-0249 до начала передач и специально для телемастерских – генераторов-то специализированных в мастерских не было4

4 ноября 1956 года состоялось торжественное открытие Барнаульской студии телевидения. В прямом эфире перед телезрителями предстали создатели телецентра, представители общественности города, гости из Москвы. С этого дня начинается история телевидения на Алтае. В Сибири это был третий телецентр. Первым директором студии стал Петр Васильевич Скиба, первым главным режиссёром — Захарий Борисович Гутчин, инженерно-техническую службу возглавлял Ким Чанцев. Среди самых первых — телеоператор Борис Лопаткин, звукооператор Мария Карих, художник Геннадий Вильмс.

Сергей Марков читает текст за кадром, 1958 год 5

Работать приходилось в очень стесненных условиях. Площадь студии была чрезмерно мала – всего 35 квадратных метров, она представляла собой только кабину для диктора. Был проведен целый цикл передач по истории города Барнаула. Из крошечного павильона показывались лучшие театральные спектакли и концерты художественной самодеятельности. Нужно отметить, что температура в павильоне поднималась до 55–60 градусов. Особенно тяжело в этих условиях было работать операторам – их обливали водой. 7 ноября 1961 года впервые барнаульцы на своих экранах увидели прямую трансляцию демонстрации.

В 1957 году телевидение появилось в Бийске (о том, как рождался Бийский телецентр «БР уже рассказывал), в 1958 году — в Рубцовске.

В 1962 — 963 годах был введен в эксплуатацию телецентр в Барнауле на Змеиногорском тракте.

65 лет назад начало свою историю телевидение Алтайского края 6

Заветный голубой экран: когда в дома бийчан пришло телевидение

07:43, 04.02.2021 2037

 

Бийский рабочий

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