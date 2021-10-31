Бийск: 64-летняя пенсионерка из Бийска вовремя распознала мошенников и сохранила деньги

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Женщина поняла, что ее путаются обмануть.

— Мошенники ежедневно обзванивают жителей Бийска в надежде втереться в доверие и забрать все сбережения. Иногда им это удается. Тем не менее есть бийчане, которые вовремя распознают обман и дают отпор злоумышленникам, — рассказали в полиции города.

Один из таких положительных примеров — ситуация, которая произошла с 64-летней пенсионеркой.

Ей поступил звонок и неизвестный сообщил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Дальше стандартные фразы: про необходимость получения займа и перевода его на «зеркальный» счет. И все это якобы для финансовой безопасности.

Женщина действительно сходила в банк, сняла кредитные средства, но отдавать их неизвестным даже не планировала. Она знала, что так работают мошенники. Об этом бийчанка неоднократно слышала по телевизору и читала в памятке, которую вручил ей участковый уполномоченный полиции.

— Уважаемый жители и гости города! Не забывайте про бдительность, общаясь с посторонними людьми. Если вас торопят и пугают, знайте — это наверняка мошенники. Лучше перезвоните на горячую линию банка, там вас проконсультируют настоящие менеджеры, — предупреждают правоохранители.

Бийская медсестра потеряла почти 2 млн, став жертвой мошенников-«инвесторов»

18:09, 27.10.2021 1401

Бийский рабочий